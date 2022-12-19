Губернатор Югры переизбрана вице-президентом Федерации шахмат России

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в XV съезде общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России», который накануне состоялся в Москве. Его ключевым вопросом стали выборы президента и вице-президентов организации. По итогам голосования на съезде большинством голосов руководителем избран действующий глава Андрей Филатов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Напомним, Андрей Филатов является президентом Федерации шахмат России с 2014 г. Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Госдумы Анатолия Карпова на должность почетного президента Федерации шахмат России. Утверждены и кандидатуры вице-президентов – Натальи Комаровой, Александра Жукова, Андрея Гурьева, Павла Шинского и Сергея Смагина.

Президент ФШР Андрей Филатов обозначил, что в планах федерации - поддеривать высокий уровень индивидуальных и командных достижений ведущих игроков России и национальных сборных; продолжить взаимодействие с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) для полноценного представительства российских игроков и сборных на международной арене; повышать качество и количество соревнований внутреннего календаря ФШР; популяризировать шахматы через программы "Шахматы в школах» и "Шахматы в музеях»; цифровизировать образовательные ресурсы и сервисы федерации; поддерживать социально незащищенные группы шахматистов – воспитанников детских домов и школ-интернатов, ветеранов и инвалидов.