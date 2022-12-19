В Челябинской области 18 школ закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в 2,5 раза, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослого населения эпидпорог превышен в 4,3 раза, среди школьников – в 2 раза, среди детей 3-6 лет – 1,4 раза, детей до 3 лет – 1,43 раза.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ оценивается как эпидемическая. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

"По данным лабораторного мониторинга за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, с преимуществом в структуре до 81,9% вирусов гриппа. В структуре выявленных вирусов гриппа вирусы гриппа А (H1N1)/pdm составили 89%, остальные 11% приходятся на грипп В. Также в циркуляции активно выявляются сезонные коронавирусы 3,4%, РС-вирусы 2,8%, метапневмовирусы 2,2% и риновирусы 1,6%", - рассказали в пресс-службе управления.

По данным на 19 декабря, в 18 школах приостановлен образовательный процесс. Также на карантин ушли 878 классов в 29 школах.