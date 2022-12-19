19 Декабря 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Сургуте мужчина из ревности и мести попытался убить сотрудницу магазина

В Сургуте возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел примерно в 7.30,16 декабря.

"32-летний житель Сургутского района на почве ревности и мести за прекращение отношений, повредив запертую входную дверь, проник в помещение магазина, расположенного по проспекту Ленина города Сургута, где нанес не менее двух ударов ножом в область шеи 35-летней сургутянке, после чего, с целью удушения, сдавил ее шею руками. Дальнейшие действия обвиняемого пресечены работниками магазина. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая осталась жива", - говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Теги: уголовное дело, ревность, месть, покушение на убийство



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