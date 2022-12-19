ВСУ из минометов обстреляли село в Курской области

Под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Предварительно насчитали 9 прилетов", - написал он в телеграм-канале.

Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение, уточнил Старовойт. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Тёткино Глушковского района Курской области. Два снаряда попали в жилой дом, загорелась кровля. Никто не пострадал.