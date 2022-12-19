19 Декабря 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Песков назвал глупыми публикации о том, что Путин едет решать вопрос об участии Минска в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "глупыми и безосновательными измышлениями" публикации о том, что Владимир Путин едет в Минск якобы решать вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

Он отметил, что новые цели и задачи союзной группировки РФ и Белоруссии обсуждаются лидерами в текущем режиме, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность поговорить по военным вопросам, учитывая "турбулентность".

Как сообщалось, 19 декабря российский лидер посетит Минск с рабочим визитом. У президентов запланирована беседа в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров. Она будет посвящена вопросам интеграции в рамках Союзного государства. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один.

В начале декабря Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Отметим, сегодня глава Минобороны РФ также посетит Минск в рамках рабочего визита президента.

Теги: песков, путин, минск, сво



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