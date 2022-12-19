19 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: t.me/nailyaaskerzade

Журналистка "России 1" Наиля Аскер-Заде сфотографировалась с Илоном Маском в Катаре

Журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-Заде опубликовала в своем Telegram-канале фотографию с американским бизнесменом Илоном Маском. Фото явно сделано на стадионе в Катаре, где накануне проходил финал Чемпионата мира по футболу.

Аскер-Заде не написала, как она попала на трибуну к VIP-гостям: в качестве выдающегося журналиста или как частное лицо. Она также не сообщила, в какую сумму и кому обошлось ее путешествие, предпочтя оставить восторженного тона комментарий о Маске:

"Аргентина обыграла Францию в серии пенальти в финале ЧМ. Согласна с оценкой матча Илона Маска: "Дуэль в пустыне. Лучшей игры нельзя было и пожелать". Видела, как он делился эмоциями о происходящем на поле в своем Твиттере. У меня тоже много ярких эмоций — скоро расскажу".

Кстати, было замечено, что компанию Маску в VIP-секторе на матче составил зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Наиля Аскер-Заде Илон Маск(2022)|Фото: t.me/nailyaaskerzade

Теги: наиля аскер-заде, илон маск, катар



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