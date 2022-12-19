"Уральские пельмени" отказались от иска к компании Нетиевского

Творческое объединение "Уральские пельмени" отказалось от иска к компании бывшего директора команды Сергея Нетиевского.

Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Москвы, в июле этого года творческое объединение "Уральские пельмени" подало иск к ООО "Идея фикс медиа". Компания принадлежит Сергею Нетиевскому, который был привлечен к делу в качестве третьего лица. Согласно опубликованному определению, речь шла о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 2,7 млн рублей.

Состоялось несколько заседаний, однако в декабре от истца поступило письменное ходатайство об отказе от исковых требований. В связи с этим суд вынес решение – отказ принять, а производство по делу прекратить.

Напомним, в 2019 году "Уральские пельмени" выиграли у Сергея Нетиевского многолетний спор из-за телепрограмм. Однако уже в 2020 году Нетиевский одержал победу в суде над актерами "Пельменей" в споре за миллион.