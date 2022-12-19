19 Декабря 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба РМК

Депутат-боксер попал в скандальную историю с дебошем в Пулково

В СМИ и Telegram-каналах разгорается скандал вокруг депутата Госдумы Дмитрия Пирога. Сначала Baza сообщила, что мужчина, якобы, устроил дебош в аэропорту Санкт-Петербурга, за что был задержан полицией. Telegram-канал Shot пишет, что с ним связался помощник "единоросса" Вадим Иванов и заявил, что его шеф отрицает приписываемые события.

"Я с ним [Пирогом] связался, обстановку доложил. Он от меня узнал эту новость, что его полиция задержала. А второе — то, что он не оплатил счет. Это вообще бред полный", — рассказал Иванов.

Сообщалось, что депутат и экс-чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог в кафе отказывался оплатить счет и некрасиво вел себя с окружающими, в том числе с сотрудниками полиции. Но уголовки тут вроде как нет: на него составили протокол о появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

Сам Пирог ситуацию не комментирует.

Теги: дмитрий пирог, депутат, дебош, скандал



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