Главы МИД РФ и Белоруссии на фоне давления извне решили наращивать сотрудничество

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник провели встречу в Минске. На ней министры, в частности, подробно рассмотрели тематику противодействия незаконному санкционному давлению Запада, а также взаимодействие на международных площадках.

Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов. Министрами согласована дата проведения совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Оно планируется во второй половине января 2023 г., сообщает МИД Белоруссии.

"Отмечено, что 2022 г. прошел под знаком тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. В этой связи подчёркнута необходимость дальнейшего наращивания белорусско-российского взаимодействия в условиях беспрецедентного внешнего давления в интересах повышения благосостояния граждан двух стран", - говорится в заявлении белорусского МИД.