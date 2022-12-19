NASA показало ночной снимок Украины со спутника

Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовала ночной снимок территории Украины, сделанный со спутника дистанционного зондирования Земли. На фотографии видно, что с наступлением ночи территория Украины превращается в темное пятно, рядом с которым светятся городами и более мелкими поселениями Россия, Белоруссия, Польша и др.

На прошлой неделе оператор энергетической системы Украины – компания "Укрэнерго" – объявил о падении потребления электричества в стране на более чем 50% из-за повреждения инфраструктуры. Была объявлена чрезвычайная ситуация.