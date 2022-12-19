Участники Pussy Riot хотели выбежать на поле на финале ЧМ в Катаре

В Катаре правоохранительные органы задержали нескольких активистов российской группы Pussy Riot, которые, якобы, собирались выбежать на футбольное поле на финале Чемпионата мира.

Reuters сообщает, что они пытались выбежать на поле с лозунгом против военных действий России на Украине, против заключения в тюрьму Алексея Навального, а также против притеснения женщин в Иране.

По данным берлинской благотворительной организации "Кино за мир", занимающейся гуманитарными и экологическими проблемами, сотрудники службы безопасности задержали Нику Никульшину (внесена в реестр физлиц – иноагентов Минюста РФ), одного из лидеров группы Петра Верзилова (внесен в реестр физлиц – иноагентов Минюста РФ) и украинского члена Pussy Riot.

"Кино за мир" сообщает, что активистов успели остановить прежде, чем они подобрались к футбольному полю.