Гражданин Греции задержан в Вене по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Вене по подозрению в шпионаже в пользу России задержан гражданин Греции, сообщает газета Kronen Zeitung. Ему может грозить до пяти лет заключения.

По данным издания, задержанному 39 лет, он является "сыном дипломата". Мужчина якобы получал "миллионы" от российских властей, в том числе во время конфликта на Украине, за "взрывоопасную информацию".

В июне сообщалось, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и сотрудников посольства. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что всех их подозревают в шпионаже.