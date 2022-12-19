Фонд святой Екатерины помог создать тренировочную квартиру для детей с различными особенностями развития

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Верхней Салде открылась тренировочная квартира для детей с различными особенностями развития. Проект реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Модуль представляет собой однокомнатную квартиру, где компактно уместились прихожая, комната и современная кухня. Квартира полностью оборудована бытовыми приборами: утюгом, пылесосом, стиральной машинкой.

Вся техника установлена с расчетом на то, чтобы ей с легкостью могли научиться пользоваться дети, имеющие различные ограничения по здоровью. Социально-реабилитационный центр в год посещает более 2000 человек от 3 до 18 лет, но после получения нового оборудования специалисты уверены, что это количество увеличится.

По словам директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Натальи Нигамедьяновой, современные родители стараются оберегать детей от той или иной загруженности, думая, что это им мешает, либо по другой какой-то причине, жалея их. Но сегодня такое время, когда ребенок должен уметь все.

Помимо тренировочной квартиры, в центре появилась и сенсорная комната, которая позволяет детям максимально расслабиться, в том числе и ментально. Дети как будто погружаются в космическое пространство невесомости. Под руководством педагогов здесь маленьких посетителей учат расслабляться, управлять своими эмоциями и телом.

«Во время занятий мы обязательно деткам даем время, чтобы они могли отдохнуть в бассейне с шариками, где создается эффект невесомости. Сегодня в мире, где нас окружает огромное количество информации и гаджетов, важно научить детей расслабляться и справляться со своими эмоциями. Даже взрослым не всегда это легко, а детям тем более», — рассказывает специалист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхней Салды Олеся Сабитова.

Первая тренировочная квартира была организована Фондом святой Екатерины в Екатеринбургском детском доме-интернате на Ляпустина в 2019 году. Здесь создали квартирный модуль для приемных родителей, готовых к усыновлению или удочерению ребенка с различными особенностями развития.

«Это второй подобный проект, который реализует Фонд святой Екатерины совместно с Министерством социальной политики Свердловской области. Наличие такой тренировочной квартиры позволяет помочь в реабилитации деток с различными особенностями развития. Надеемся, что благодаря нашей помощи счастливых семей будет больше», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.