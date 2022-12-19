Фонд святой Екатерины помог создать тренировочную квартиру для детей с различными особенностями развития

19 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины помог создать тренировочную квартиру для детей с различными особенностями развития

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Верхней Салде открылась тренировочная квартира для детей с различными особенностями развития. Проект реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Модуль представляет собой однокомнатную квартиру, где компактно уместились прихожая, комната и современная кухня. Квартира полностью оборудована бытовыми приборами: утюгом, пылесосом, стиральной машинкой.

этикет, сервировка(2022)|Фото: пресс-служба святой Екатерины

Вся техника установлена с расчетом на то, чтобы ей с легкостью могли научиться пользоваться дети, имеющие различные ограничения по здоровью. Социально-реабилитационный центр в год посещает более 2000 человек от 3 до 18 лет, но после получения нового оборудования специалисты уверены, что это количество увеличится.

развивающие игры, социальная помощь(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По словам директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Натальи Нигамедьяновой, современные родители стараются оберегать детей от той или иной загруженности, думая, что это им мешает, либо по другой какой-то причине, жалея их. Но сегодня такое время, когда ребенок должен уметь все.

Помимо тренировочной квартиры, в центре появилась и сенсорная комната, которая позволяет детям максимально расслабиться, в том числе и ментально. Дети как будто погружаются в космическое пространство невесомости. Под руководством педагогов здесь маленьких посетителей учат расслабляться, управлять своими эмоциями и телом.

социальная адаптация, развивающие игры, детская реабилитация(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Во время занятий мы обязательно деткам даем время, чтобы они могли отдохнуть в бассейне с шариками, где создается эффект невесомости. Сегодня в мире, где нас окружает огромное количество информации и гаджетов, важно научить детей расслабляться и справляться со своими эмоциями. Даже взрослым не всегда это легко, а детям тем более», — рассказывает специалист социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхней Салды Олеся Сабитова.

Первая тренировочная квартира была организована Фондом святой Екатерины в Екатеринбургском детском доме-интернате на Ляпустина в 2019 году. Здесь создали квартирный модуль для приемных родителей, готовых к усыновлению или удочерению ребенка с различными особенностями развития.

реабилитация, социальная помощь(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Это второй подобный проект, который реализует Фонд святой Екатерины совместно с Министерством социальной политики Свердловской области. Наличие такой тренировочной квартиры позволяет помочь в реабилитации деток с различными особенностями развития. Надеемся, что благодаря нашей помощи счастливых семей будет больше», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Теги: фонд святой екатерины, териноровочная квартира, реабилитационный центр, дом-интернат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети