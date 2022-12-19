На уральской трассе загорелся пассажирский автобус

На трассе в Свердловской области загорелся пассажирский автобус.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня утром в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на 108 километре автодороги "Екатеринбург – Североуральск". Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит рейсовый пассажирский автобус. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

Еще до прибытия специалистов на улицу самостоятельно эвакуировались 24 человека. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Пассажиры сгоревшего автобуса отправились к месту назначения попутным транспортом.

Причину возгорания уже устанавливают пожарные дознаватели.