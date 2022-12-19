Часть позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку, ночью была уничтожена

Часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ответный огонь велся подразделениями первого армейского корпуса и силами российской армии.

"Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Вечером 18 декабря в Донецке под обстрел попали больница имени Калинина и медицинский университет в Калининском районе города. Один пациент, получивший тяжелые ранения, скончался.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пожаре в двух корпусах медучреждения и нескольких пострадавших.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам.