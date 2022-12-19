19 Декабря 2022
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

Ситуация вопиющая: Пригожин направил Володину обращение в связи с нежеланием Смольного захоронить бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова на Аллее Славы

Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что направил письмо председателю Государственной думы России Вячеславу Володину с просьбой разобраться в ситуации с отказом властей Санкт-Петербурга похоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы.

Несмотря на то, что герой спецоперации России в Донбассе добровольно отправился на фронт и погиб, защищая свою Родину, чиновники Смольного отказались предоставить ему место захоронения.

По словам Пригожина, даже спустя две недели после начала скандалов положительного ответа от петербургских властей он не получил. Поэтому предприниматель направил открытое обращение к Володину и попросил разобраться в ситуации.

«Тем не менее, для скорейшего решения данного вопроса я, в свою очередь, направил Председателю Государственной думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу открытое обращение В нем выразил просьбу прислать в Петербург специальную чрезвычайную комиссию, чтобы она разобралась в сложившейся антигосударственной и антироссийской ситуации», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин добавил, что глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев написал закрытое письмо президенту России Владимиру Путину по поводу этой ситуации.

Теги: евгений пригожин, дмитрий меньшиков, чвк вагнер, аллея славы, смольный, володин



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