В США 36 человек получили травмы в самолете во время турбулентности

11 пассажиров рейса авиакомпании Hawaiian Airlines из американского Феникса в Гонолулу (Гавайи) получили тяжелые травмы во время нахождения самолета в зоне турбулентности. Такие случаи являются крайне редкими в современной авиации.

По данным перевозчика, инцидентов такого рода с самолетами компании раньше никогда не было. На борту были заняты все кресла, это 278 пассажиров и 10 членов экипажа. В итоге травмы получили 36 человек, 20 человек были госпитализированы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По крайней мере один человек был без сознания. Основные травмы: порезы (в том числе головы) и ушибы.

Среди доставленных в больнице было три бортпроводника.

Также сообщает, что многие пассажиры травмировались, поскольку не были пристегнуты ремнями безопасности, а турбулентность началась резко. Трясти самолет начало почти сразу после обеда. Одна из пострадавших подпрыгнула так, что ударилась о потолок самолета. Гендиректор авиакомпании заявил, что в момент турбулентности горел знак "пристегнуть ремни", но многие его проигнорировали.

Турбулентность крайне редко становится причиной авиакатастроф, но нередко приводит к травмам на борту. Так, в 2019 году 37 пассажиров и членов летного экипажа получили травмы, когда рейс Air Canada из Ванкувера в Сидней попал в сильную турбулентность примерно через два часа после Гавайев. Боинг 777-200 был направлен в Гонолулу, где пострадавшим была оказана помощь. Тридцать человек были доставлены в больницы, девять получили серьезные травмы.

Над Атлантикой в 2017 году рейс American Airlines из Афин столкнулся с сильной турбулентностью вдоль береговой линии Нью-Йорка. Семь членов экипажа и три пассажира получили ранения.