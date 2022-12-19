19 Декабря 2022
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Армия и ВПК Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные прикамцы из учебной части в Елани отправились в зону спецоперации

Мобилизованные прикамцы из учебной части в Елани отправились в зону специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Они будут выполнять задачи спецоперации на территории России.

"18 декабря, из учебной части в Елани состоялась отправка первого полка мобилизованных жителей Пермского края в зону СВО. Военнослужащие направились в населенные пункты новых присоединенных территорий России для обеспечения задач спецоперации. На протяжении двух с половиной месяцев в учебной части солдаты проходили боевое слаживание. Бойцами проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки", - говорится в сообщении.

Еще два полка из мобилизованных прикамцев продолжают спецподготовку в Елани.

Напомним, 17 и 18 декабря два батальона мобилизованных выехали в зону СВО из учебной части в Тюмени. Отправка первой группы мобилизованных прикамцев из Тюмени состоялась еще в ноябре.

Теги: мобилизация, спецоперация, учебная часть, Елань



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