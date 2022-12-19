"Готов ко всему": уральский мэр вновь проводил своего сына на спецоперацию

Глава уральского города Алапаевск Сайгид Билалов вновь проводил своего сына Руслана на спецоперацию.

Напомним, в октябре во время выполнения боевых задач на СВО Руслан Билалов попал под обстрел боевых беспилотников. Мужчина получил ранение головы в затылочной области. Из Белгородской больницы санитарным авиатранспортом Руслана доставили в Московский клинический госпиталь, где ему была проведена срочная операция.

Как рассказал Сайгид Билалов на своей странице в соцсети, в минувшие выходные он опять проводил сына на спецоперацию.

"17 декабря, после месяца реабилитации и операции после боевого ранения, проводил сына в воинскую часть. Там, после проведенной комиссии, будет решаться вопрос о его дальнейшей мобилизации на спецоперацию", - сообщил чиновник.

Мэр отметил, что его сын "готов ко всему".

"Мужество и сила воли в нем привиты с детства. О ранении предпочитает не говорить. Да, спецоперация нанесла глубокие шрамы, но защита Отечества для него является долгом чести. Я горжусь тобой, сын, и всегда в тебя верю! Ты достойный мужчина, сын, отец и защитник своего Отечества!", - добавил глава Алапаевска.

Напомним, что в марте Сайгид Билалов заявлял о намерении присоединиться к спецоперации на территории ДНР и ЛНР вместе со своими сыновьями.