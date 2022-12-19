МИД РФ: Инициатива ЕС по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков

Посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что инициатива ЕС по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков.

По его словам, подобные решения являются политическими и влияют на экономический процесс. Кроме того, они нарушают "международное право".

Сентюрин назвал идеи ЕС контррыночными инструментами. "На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков", - сказал дипломат РИА Новости.

Ранее председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить предложенный Еврокомиссией потолок цен с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро за мегаватт-час.

13 декабря глава МИД Венгрии заявил, что министры энергетики ЕС не согласовали ограничения на газ из России.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны "Газпрома".