19 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Жительнице Среднего Урала грозит 15 лет колонии за отравление пенсионерки

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело жительницы Нижнесергинского района, обвиняемой в убийстве матери своего сожителя. Женщину могут надолго отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 6 февраля в селе Старобухарово, где обвиняемая проживала с сожителем и его матерью. При этом женщина испытывала к пенсионерке личную неприязнь. Воспользовавшись тем, что сожитель находится на лечении в больнице, она втайне наполнила бутылку из-под водки жидкостью, являющейся смесью метилового спирта и ацетона.

Женщина рассчитывала, что мать сожителя выпьет из бутылки, приняв ее за алкогольный напиток. После этого она уехала в другой населенный пункт, оставив потерпевшую одну в доме. В итоге пенсионерка действительно выпила и скончалась от отравления метиловым спиртом и ацетоном.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд. Как отметили в прокуратуре, за совершение данного преступления злоумышленнице грозит до 15 лет колонии.

Теги: пенсионерка, отравление, суд



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