В ЛНР заявили о массовой вырубке леса на Купянском направлении для продажи

Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцирующиеся на купянском направлении, начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил ТАСС, что на купянском направлении подразделения украинских войск начали массовые вырубки лесов и лесополос.

"Украинское командование на местах отдало распоряжение военнослужащим тыловых подразделений, приступить к заготовке древесины и вывозу ее из зоны боевых действий для продажи. Вырубка идет варварским способом, без соблюдения экологических требований", - сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки военного ведомства ЛНР.