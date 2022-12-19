19 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область Тюменская область
Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе "Екатеринбург – Тюмень" произошло "огненное" ДТП

На Среднем Урале выясняют обстоятельства "огненного" ДТП, в результате которого пострадал человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент произошел 18 декабря на 69 км автодороги "Екатеринбург – Тюмень" Богдановичского района. По предварительным данным, 59-летний житель Камышлова, управляя автомобилем ВАЗ 2109, выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям. В итоге мужчина не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с "Тойотой Камри". После этого "девятка" воспламенилась.

ДТП на 69 км автодороги Екатеринбург - Тюмень(2022)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителю отечественного автомобиля удалось выбраться из горящего салона. С переломом ноги его доставили в приемный покой Богдановичской ЦРБ. Водитель иномарки в этой аварии не пострадал.

На время ликвидации последствий ДТП автоинспекторы ограничивали движение транспорта на данном участке. Легковой автомобиль полностью сгорел. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Теги: трасса, ДТП, водитель, ГИБДД



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