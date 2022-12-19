Комплексное развитие территорий становится трендом градостроительной политики Нижневартовска

Планы комплексного развития города Нижневартовска стали темой обсуждения на состоявшемся в декабре градостроительном совете. Под председательством главы города Дмитрия Кощенко специалисты администрации, представители общественности, депутаты обсуждали перспективы выделения земельных участков и застройки территорий столицы Самотлора.

Станислав Чеботарев, заместитель директора департамента, управления архитектуры и градостроительства департамента строительства города рассказал Накануне.RU, в чем особенности комплексного подхода к развитию городского пространства.

"Комплексное развитие территории – это обновленный, усовершенствованный подход к застройке. Он представляет собой совокупность мероприятий, направленных на качественное улучшение территории путем ее застройки новыми объектами с одновременным развитием и устройством необходимой и полезной инфраструктуры для создаваемых объектов", - говорит Станислав Чеботарев.

Глава города Дмитрий Кощенко на градостроительном совете отметил, что работа по определению земель, которые подходят под комплексное развитие, началась заранее. Так как, по мнению мэра Нижневартовска, формирование комфортной городской среды для вартовчан является одной из ключевых задач работы властей города.

«Данное направление позволит вписать исторически значимые места старой части города в современную инфраструктуру. Что, в свою очередь, приводит к комплексному развитию территории города. Будет применен всесторонний подход к формированию застроенных территорий, где наряду с жилой застройкой возводят школы, детские сады, дороги, открываются магазины, иные общественно значимые объекты», – отметил Дмитрий Кощенко.

Стоит напомнить, что в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2022 год губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова призывала руководителей городов принимать решения относительно развития территорий муниципалитетов, исходя из интересов населения. В Нижневартовске такой подход превалирует, общественность участвует во всех этапах - при обсуждении планов, выделении участков, в контроле работ застройщиков, в приемке готовых объектов.

Что касается конкретных проектов, то, как пояснил Накануне.RU Станислав Чеботарев, изначально определено было немало территорий, требующих преобразований, но как "пилотные" проекты под КРТ выбрали кварталы 1П и 9П старой части города Нижневартовска.

"Эти кварталы включают в себя необходимость почти всех аспектов преобразования: инженерные сети, реконструкция социальных объектов, благоустройство и возведение жилья. Есть живая возможность апробировать совокупность ведения данных процессов строительства, начиная от изысканий и проектирования заканчивая вводом в эксплуатацию", - поясняет Станислав Чеботарев.

В среднем, КРТ, в зависимости от объемов и масштабов, реализуют пять-семь лет. Поэтому специалисты управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города уже сейчас проводят работу по определению земельных участков, расположенных вдоль улицы Нововартовской. Площадь перспективной застройки в этом районе составляет более 100 тысяч кв метров.

Данные территории будут площадкой для строительства жилья (средней и малой этажности), объектов общественного-делового и спортивного назначения. Здесь планируют возвести спортивный комплекс на три тысячи мест (в 27 микрорайоне). Администрация города уже ведет работу с потенциальными инвесторами. Ввод в эксплуатацию дороги по улице Нововартовская позволил по-новому взглянуть на развитие территорий 30-х кварталов. На сегодняшний день заинтересованные застройщики могут обратиться в администрацию города, определиться с объемом инвестиций и возможностями к реализации КРТ.

Что касается микрорайонов №1-П и №9-П, то их градостроительный потенциал уже определен.

«Сейчас (в связи с выходом распоряжения правительства Югры) по договорам о комплексном развитии территорий с округом уже отрабатываются нормативные документы. Были вопросы, замечания, на данный момент все приведено в соответствие. Начинается следующий этап – работа с инвесторами, потенциальными застройщиками», – отметил заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Еще одна, запущенная в эксплуатацию в 2022 году дорога по улице Московкина в Нижневартовске, также открывает масштабные перспективы развития городских пространств.

«Проект долгожданный, особенно для вартовчан, проживающих в ближайших 23, 24, 25 микрорайонах. Но открытие дороги на улице Московкина также играет важнейшую роль и для дальнейшего развития не только Восточного планировочного района, но и в целом для Нижневартовска. Жители получают дополнительный выезд из города на межмуниципальные дороги. Ведь уже сейчас строится дорога по улице Северной с перспективным выездом к поселку Излучинск, и дорога по улице Фармана Салманова. Она открывает путь к улице Нововартовской, а та в свою очередь – к старой части города. Все это поможет снизить транспортную нагрузку на существующие дороги и позволит развивать инфраструктуру в этом районе», - отмечал глава города Дмитрий Кощенко на церемонии открытия новой дороги.

По информации департамента строительства администрации Нижневартовска, применять механизмы КРТ в Нижневартовске планируют уже с 2023 года. Сейчас процесс работы в рамках комплексного развития территории проходит этап внедрения. Процесс многогранный, включает множество составляющих – от подготовки документации до проведения собраний с жителями территорий и непосредственной реализации решения с выполнением различных видов работ с определением механизмов финансирования. Как отметили в мэрии Нижневартовска, на данный момент вся необходимая нормативная база подготовлена, обозначена площадь перспективной застройки, определяют земельные участки на свободных землях.

Фактически КРТ - это будет совместная работа органов власти, граждан и инвесторов. Понятно, что мнение горожан здесь один из важнейших факторов. О том, что в столице Самотлора диалог с вартовчанами и муниципалитетом отлажен и реально действует, говорят результаты опроса, который проводили специалисты института территориального планирования "Град". Более 40 вопросов, которые задавали жителям города относительно их мнения об организации жилых территорий, объектов социального, культурно-досугового и бытового обслуживания, транспортной инфраструктуры, экологической обстановки, выявили позитивное отношение к градостроительной политике администрации Нижневартовска. Вартовчане оказались удовлетворены комфортностью проживания в городе на 81%.

Внедрение подходов в рамках КРТ, уверены специалисты администрации Нижневартовска, позволит сделать город еще более комфортным и удобным для жителей.