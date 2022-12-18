Потери Европы из-за отказа от российского газа достигли $1 триллиона

Отказ от российского газа в свете ситуации вокруг Украины уже стоил Европе порядка $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, самый глубокий кризис за последние десятилетия только начинается.

"После этой зимы региону придется пополнять запасы газа практически без поставок из России, что усилит конкуренцию за танкеры с топливом. Даже с появлением новых возможностей для импорта сжиженного природного газа ожидается, что рынок останется напряженным до 2026 года, когда появятся дополнительные производственные мощности от США до Катара. Это означает отсутствие отсрочки от высоких цен", - говорится в сообщении.

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"В условиях роста процентных ставок и, вероятно, экономики уже находятся в рецессии, поддержка, которая смягчила удар для миллионов домохозяйств и предприятий, выглядит все более недоступной", - пишет агентство, отмечая, что бюджетные возможности правительства уже исчерпаны. Около половины государств-членов Европейского союза имеют долг, превышающий установленный блоком лимит в 60% от валового внутреннего продукта.

Аналитики Bloomberg считают, что если цены на природный газ в Евросоюзе вновь возрастут до €210 за МВт·ч, то Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.