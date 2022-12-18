18 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП с шестью пострадавшими

"Лада" и ВАЗ2106 столкнулись на 148-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением автомобиля, машина въехала в бордюр, затем ее отбросило на встречную полосу.

В лечебное учреждение доставлены шесть пострадавших, по три человека с каждого автомобиля. Им оказывается медицинская помощь. Обстоятельства выясняются.

"Лада" и ВАЗ2106 столкнулись на 148-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск(2022)|Фото: ГИБДД Тюменской области

Известно, что за рулем "Лады" находился водитель со стажем за рулем менее месяца.

Теги: Лада, ВАЗ, авария, ДТП



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