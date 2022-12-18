18 Декабря 2022
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Обратились к генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову": Пригожин решает вопрос о захоронении бойца СВО на Аллее Славы в Петербурге

В Сети активно обсуждают отказ Смольного в захоронении бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генерал-полковнику Андрею Картаполову, чтобы решить этот вопрос.

Предприниматель заявлял, что будет добиваться от властей Петербурга изменения необоснованного решения. Редакция издания ИА Dixi News поинтересовалась у Пригожина, поменялась ли как-то ситуация и предоставили ли Меньшикову положенное место на кладбище.

Бизнесмен отметил, что его попросту пытались обмануть. Администрация города имеет на кладбищах специальные места для захоронения военных и участников СВО. В других населенных пунктах такие места называются Аллеей Славы, где и хоронят бойцов ЧВК «Вагнер».

«Хитровыдуманная администрация Смольного придумала новый термин — «Аллея Доблести», где решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер». Согласимся мы с этим решением или нет, пока я не знаю. С одной стороны, это попытка унизить погибших бойцов», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

С другой стороны, Меньшиков погиб месяц назад, а его тело до сих пор не предали земле. Другие регионы с удовольствием предоставят для этого место, но бизнесмен не хочет идти на сделку с совестью.

«Мы уже обратились к генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову с просьбой повлиять на прозападную тусовку из Смольного. А также я намерен спросить всех командиров для принятия решения», — добавил предприниматель.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала открытое письмо к депутату Госдумы и председателю комитета по обороне Андрею Картаполову. Пригожин, в частности, просит парламентария рассмотреть вопрос о приравнивании бойцов ЧВК «Вагнер» к российским военным и предоставлении им возможности получить статус «Ветерана боевых действий».

Теги: евгений пригожин, андрей картаполов, аллея славы, чвк вагнер, смольный



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