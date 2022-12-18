Подразделениями народной милиции ЛНР уничтожено 50 украинских боевиков и четыре танка

За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике, сообщил официальный представитель ведомства майор Иван Филипоненко, передает корреспондент Накануне.RU.

Уничтожены до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат, 14 единиц специальной автомобильной техники.

Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Счастье, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив три ракеты.

В результате обстрела погибли три мирных жителя и пять человек получили ранения. Разрушены четыре жилых дома.

С начала текущих суток вооруженные формирования Украины обстреляли н.п. АЛЧЕВСК, с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.