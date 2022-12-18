18 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Бизнесмен Пригожин объяснил успехи ЧВК "Вагнер" на фронте "проверенными веками военными истинами"

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал успехи ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации и объяснил их «проверенными веками военными истинами».

Многие связывают успехи на фронте в большей степени с деятельностью ЧВК «Вагнер». Журналисты поинтересовались у Пригожина, почему сложилось такое мнение. Предприниматель отметил, что самое ценное, что есть у страны — это люди, поэтому самое глупое для полководца — сгубить свою армию.

«Есть проверенные веками военные истины. Лучше потерять город или проиграть сражение, чем потерять армию. Поэтому не всегда нужно идти в наступление. Что касается роли ЧВК «Вагнер», на ум приходят слова императора Александра III: «У России есть только два союзника — ее армия и флот». Про ЧВК «Вагнер» он ничего не упоминал», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее бизнесмен объяснил, почему отряды ЧВК «Вагнер» не распространяются о взятых территориях раньше времени. Необходимо выдержать все контратаки противника, а затем установить в населенном пункте российский флаг.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, конкорд, армия



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