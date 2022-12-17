Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали ЧМ-2022

Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу в Катаре, обыграв команду Марокко со счетом 2:1.

Хорваты открыли счет на 7-й минуте, отличился Йошко Гвардиол. Победу Хорватии принес точный удар Мислава Оршича (42). У марокканцев голом отметился Ашраф Дари (9).

Стоит отметить, четвертое место сборной Марокко - лучший результат среди всех африканских команд в истории турнира. Хорваты на прошлом мундиале в России в 2018 году дошли до финала, где уступили Франции.

Финальный матч в Катаре Аргентина - Франция пройдет в воскресенье, 18 декабря.