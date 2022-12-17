Tez Tour вернет деньги клиентам, которые не смогли вылететь в Египет

17 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.ru

Tez Tour вернет деньги клиентам, которые не смогли вылететь в Египет

Туроператор Tez Tour вернет средства в полном объеме за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале туроператора.

Своим клиентам туроператор предлагает аннулировать туры в агентствах, где они были приобретены, либо, если тур покупался на сайте туроператора, сделать это самостоятельно в личном кабинете.

Отмечается, что те, кто не может сейчас вылететь из Египта, в ближайшее время получат уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов.

Ранее Иордания запретила нескольким российским авиакомпаниям, в том числе iFly, летать через свое воздушное пространство из-за отсутствия страхового сертификата, который невозможно получить из-за санкций. По этой причине 15 декабря чартерная авиакомпания iFly не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно, сообщают "Известия".

Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы. Перевозчик рассчитывал получить от Росавиации допуск на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря. Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны. Из-за этого авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Теги: Tez Tour, Египет, iFly



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети