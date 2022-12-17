Tez Tour вернет деньги клиентам, которые не смогли вылететь в Египет

Туроператор Tez Tour вернет средства в полном объеме за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале туроператора.

Своим клиентам туроператор предлагает аннулировать туры в агентствах, где они были приобретены, либо, если тур покупался на сайте туроператора, сделать это самостоятельно в личном кабинете.

Отмечается, что те, кто не может сейчас вылететь из Египта, в ближайшее время получат уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов.

Ранее Иордания запретила нескольким российским авиакомпаниям, в том числе iFly, летать через свое воздушное пространство из-за отсутствия страхового сертификата, который невозможно получить из-за санкций. По этой причине 15 декабря чартерная авиакомпания iFly не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно, сообщают "Известия".

Более тысячи пассажиров ждут вылета дома или в гостиницах Москвы. Перевозчик рассчитывал получить от Росавиации допуск на полеты в Египет через Сирию и возобновить рейсы вечером 16 декабря. Но ведомство не выдало такого разрешения, заявив, что полеты по этому маршруту небезопасны. Из-за этого авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.