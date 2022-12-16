Виктор Бут призвал россиян быть осторожными при выезде в недружественные страны

Недавно обменянный на гражданку США предприниматель Виктор Бут, отсидевший в американской тюрьме 14 лет, в эфире телеканала "Россия-24" призвал россиян быть осторожными при выезде в недружественные и нейтральные страны.

Бут заявил, что американцы часто устраивают провокации в странах, где у них есть влияние, и что они могут увезти после ареста в США.

"Я хотел бы, конечно, передать всем россиянам, которые выезжают в недружественные страны прежде всего, а также в такие страны нейтральные, быть очень осторожными. Пожалуйста, будьте очень осторожны, проявляйте максимальную бдительность", - сказал он.

Виктор Бут отбывал в американской тюрьме срок за контрабанду оружия. Москва считала, что приговор политически мотивирован.