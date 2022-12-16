МИД РФ заявил о солидарности со странами Африки, которые занимают независимую позицию по Украине

В МИД РФ отреагировали на многочисленные антироссийские и антикитайские заявления официальных представителей США в ходе саммита США – Африка, передает корреспондент Накануне.RU.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон в очередной раз демонстрирует свою неспособность к равноправному диалогу и чистоплотной конкуренции, а его заверения в свободе выбора африканских стран свидетельствуют о двойных стандартах.

"Их ярким примером является ставший притчей во языцех так называемый законопроект "О противодействии злонамеренной деятельности России в Африке", предусматривающий коллективное наказание за любое сотрудничество с Россией. Такое ограничение базовых политических и экономических свобод говорит о недобросовестной конкуренции и грубом навязывании западной повестки другим странам. Россия солидарна с африканскими друзьями, которые, несмотря на колоссальное давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, занимают независимую позицию, в первую очередь в контексте ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

В МИД РФ выступили за право выбора государствами своих политических и экономических партнеров, следования собственным ценностям и цивилизационному пути развития без страха быть наказанными и подчеркнули, что Россия предлагает честное, взаимовыгодное и равноправное сотрудничество без карательных мер и односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела.