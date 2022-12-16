В Сургуте произошел взрыв в многоэтажном доме

В Сургуте сегодня вечером, в 18.39 произошел взрыв на девятом этаже в многоэтажном жилом доме по ул. Ленина, 38.Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Выбиты оконные рамы. Идет обследование строительных конструкций. Возгорания не зафиксировано.

"Пострадал один человек - собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Лёгкая степень. В данный момент пострадавший госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники Администрации города. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата. Ситуацию держим на контроле, предпринимаются все необходимые меры реагирования", - сообщил мэр города.

Эвакуация жителей дома не требуется.