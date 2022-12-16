"Это тебе от всех французов": Пригожин рассказал о покушении на россиянина Сытого в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал покушение на жизнь главы Русского дома Центральноафриканской Республики Дмитрия Сытого со стороны французов.

Ранее глава российской гуманитарной миссии получил посылку, которая взорвалась в его руках. На данный момент за его жизнь борются российские врачи. Комментируя террористический акт против культурного центра Русский дом, Пригожин рассказал о словах, которые произнес Сытый после получения посылки.

«Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: «Я видел записку: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он также добавил, что уже обратился в Министерство иностранных дел России с требованием признать Францию государством – спонсором терроризма и попросил провести расследование инцидента.