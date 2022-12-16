ЕС включил в черный список 168 российских компаний

Евросоюз включил в черный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

Также, по его словам, ЕС "расширяет экспортные ограничения в отношении технологий двойного назначения, поставки химикатов, электроники, беспилотников и двигателей для беспилотников".

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Компромиссное соглашение было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Уточнялось, что индивидуальные санкции охватили около 200 россиян.