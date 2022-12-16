Заводы Урала, выполняющие гособоронзаказы, перешли на 6-дневку

Сотрудники уральских заводов, работающих над выполнением гособоронзаказов, переходят на 6-дневную рабочую неделю. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Федерации профсоюзов области Андрей Ветлужских. Он также отметил, что в связи с последними событиями гособоронзаказ на местных предприятиях резко увеличился.

По его словам, начальство таких заводов может как отзывать работников из отпусков, так и временно откладывать положенный отдых. В свою очередь сотрудники получают за дополнительные часы увеличенную зарплату. Например, после 8-часового рабочего дня, каждый из последующих 4 дополнительных часов будет оплачиваться в двойном размере.