На директора "Русского дома" в ЦАР совершено покушение

Директор "Русского дома" в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый госпитализирован в Банги после покушения.

Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Об этом сообщается в Telegram-канале Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), которое занимается подготовкой армии, полиции и жандармерии.

По данным СОМБ, состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь. При этом РИА Новости в посольстве сообщили, что состояние Сытого не представляет угрозы для жизни, он контужен.

Глава русского дома в ЦАР получал угрозы до покушения, сообщил глава полиции. Инцидент расценивается как теракт.