На Среднем Урале школьный автобус попал в аварию

На Среднем Урале разбираются в обстоятельствах аварии с участием школьного автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, дорожный инцидент произошел в Верхней Пышме на улице Уральских Рабочих. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 2115 выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там легковушка столкнулась со школьным автобусом "Фиат".

"В момент ДТП детей в автобусе не было. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу для осмотра. Водитель автобуса не пострадал", - уточнили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают представители ГИБДД. Выясняются причины и все обстоятельства аварии.