"Заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину": Пригожин оценил решение властей Петербурга сделать "Аллею Доблести"

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался о решении чиновников Смольного сделать «Аллею Доблести» в Санкт-Петербурге после скандала с отказом похоронить героя спецоперации в Донбассе Дмитрия Меньшикова.

Почти два месяца сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» не могут добиться разрешения на захоронение героически погибшего товарища. После официального отказа Смольного помочь с захоронением Меньшикова в Петербурге начался настоящий скандал.

Однако в СМИ неожиданно появилась информация о решении властей Северной столицы сделать в городе «Аллею Славы». Комментируя новость, Пригожин отметил, что ситуация, наконец, заставила «циничных негодяев» любить свою родную страну.

«Мы все вместе и ваша активная позиция заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

При этом он добавил, что разрешение на захоронение героя СВО из рядов ЧВК «Вагнер» все еще не было получено и он обязательно сообщит, если Смольный передумает.