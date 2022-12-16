16 Декабря 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

"Заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину": Пригожин оценил решение властей Петербурга сделать "Аллею Доблести"

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался о решении чиновников Смольного сделать «Аллею Доблести» в Санкт-Петербурге после скандала с отказом похоронить героя спецоперации в Донбассе Дмитрия Меньшикова.

Почти два месяца сослуживцы бойца ЧВК «Вагнер» не могут добиться разрешения на захоронение героически погибшего товарища. После официального отказа Смольного помочь с захоронением Меньшикова в Петербурге начался настоящий скандал.

Однако в СМИ неожиданно появилась информация о решении властей Северной столицы сделать в городе «Аллею Славы». Комментируя новость, Пригожин отметил, что ситуация, наконец, заставила «циничных негодяев» любить свою родную страну.

«Мы все вместе и ваша активная позиция заставили кучку циничных негодяев на мгновение полюбить свою Родину», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

При этом он добавил, что разрешение на захоронение героя СВО из рядов ЧВК «Вагнер» все еще не было получено и он обязательно сообщит, если Смольный передумает.

Теги: чвк вагнер, смольный, евгений пригожин, аллея донбасса, сво, скандал



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