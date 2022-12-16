Премьер-министр Японии ушел от ответа на вопрос о том, что считается угрозой стране

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос, какие именно действия будут расцениваться как атака на Японию – условие, необходимое для осуществления права на нанесение контрударов, прописанное в принятой в пятницу правительством страны обновленной стратегии национальной безопасности. Эту тему подняли журналисты на пресс-конференции главы японского правительства по случаю принятия оборонного документа.

"Я думаю, что вынужден уйти от ответа на этот вопрос, поскольку ответ будет напрямую связан с обеспечением нашей национальной безопасности", - цитирует ТАСС слова премьера, сказанные в ответ на просьбу журналистов пояснить, что именно будет расцениваться нападением на Японию.

Журналисты, в частности, поинтересовались, будет ли подтверждение неминуемости осуществления ракетного удара по территории Японии расцениваться как уже совершенный акт нападения на государство, позволив тем самым Японии де-факто совершить превентивный удар по территории предполагаемого противника. Кисида особенно подчеркнул, что превентивные удары одной страны по территории другого государства идут вразрез с нормами международного права, пообещав, что Япония в своей оборонной политике будет "строго и последовательного действовать в рамках международного права".