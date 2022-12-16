"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию

Национальная компания "Укрэнерго" объявила чрезвычайную ситуацию.

Ведомство заявило, что сегодня произошла потеря свыше 50% потребления объединенной энергетической системы Украины. Об этом передает РИА Новости.

В пятницу утром на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Сообщалось о взрывах в городах, а также об авариях на ТЭС, ГЭС и магистральных сетях Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей.