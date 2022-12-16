В Перми мужчину осудили за избиение подростка

В Перми 20-летний ранее судимый мужчина получил два с половиной года колонии за избиение подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни человека.

"Следствием и судом установлено, что в мае текущего года в дневное время осужденный, находясь в людном месте возле торгового павильона, расположенного на территории Мотовилихинского района города Перми, во время конфликта с ранее незнакомым несовершеннолетним избил его руками и ногами, причинив закрытую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.