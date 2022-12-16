FT: За месяц до начала СВО Греф и Набиуллина предупреждали Путина о последствиях санкций

16 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

FT: За месяц до начала СВО Греф и Набиуллина предупреждали Путина о последствиях санкций

Американское издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванных бывших и действующих российских чиновников, что примерно за месяц до начала специальной военной операции глава Сбербанка Герман Греф и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупреждали Владимира Путина о последствиях введения санкций.

Якобы, Греф и Набиуллина представили президенту России 39-страничную презентацию с предупреждением о "катастрофических последствиях" эскалации напряженности вокруг Украины. Правда, по версии Грефа и Набиуллиной, санкции могло вызвать одно лишь признание независимости ЛНР и ДНР.

Сейчас Путин любит повторять, что прогнозы "паникеров" о 20-процентном падении ВВП не оправдались. FT пишет, что в прогнозе Грефа говорилось о падении экономики на 30% за два года, повышение ключевой ставки до 35%, сокращение реальных доходов на 20%. В презентации отмечалось, что потенциально западные санкции могут отбросить российскую экономику на десятилетие назад.

Издание пишет, что в какой-то момент Путин прервал Грефа и спросил, что необходимо сделать, что избежать худшего из сценариев. И, якобы, никто из присутствовавших экономистов не смог озвучить худший вариант. Они покинули встречу, так и не узнав о реальных планах Путина и не выяснив, принят ли их доклад к сведению.

Теги: герман греф, эльвира набиуллина, сво, владимир путин, санкции, экономика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети