FT: За месяц до начала СВО Греф и Набиуллина предупреждали Путина о последствиях санкций

Американское издание Financial Times сообщило со ссылкой на неназванных бывших и действующих российских чиновников, что примерно за месяц до начала специальной военной операции глава Сбербанка Герман Греф и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупреждали Владимира Путина о последствиях введения санкций.

Якобы, Греф и Набиуллина представили президенту России 39-страничную презентацию с предупреждением о "катастрофических последствиях" эскалации напряженности вокруг Украины. Правда, по версии Грефа и Набиуллиной, санкции могло вызвать одно лишь признание независимости ЛНР и ДНР.

Сейчас Путин любит повторять, что прогнозы "паникеров" о 20-процентном падении ВВП не оправдались. FT пишет, что в прогнозе Грефа говорилось о падении экономики на 30% за два года, повышение ключевой ставки до 35%, сокращение реальных доходов на 20%. В презентации отмечалось, что потенциально западные санкции могут отбросить российскую экономику на десятилетие назад.

Издание пишет, что в какой-то момент Путин прервал Грефа и спросил, что необходимо сделать, что избежать худшего из сценариев. И, якобы, никто из присутствовавших экономистов не смог озвучить худший вариант. Они покинули встречу, так и не узнав о реальных планах Путина и не выяснив, принят ли их доклад к сведению.