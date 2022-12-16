16 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутату гордумы Алапаевска вынесли приговор за покушение на мошенничество

Алапаевский городской суд признал депутата гордумы и бывшего замдиректора МКУ "Дирекция единого заказчика" в покушении на мошенничество. Как передают "Вечерние Ведомости", речь идет о депутате Андрее Дедюхине.

Инцидент произошел в марте текущего года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, депутат пообещал предпринимателю, с котором судилось МКУ, снизить сумму исковых требований, которая на тот момент составляла 564 тыс. рублей. По завершению суда осужденный убедился в том, что сумма для ответчика была снижена до 93 тыс. рублей и приписал эту "заслугу" себе. За свои "старания" он потребовал у предпринимателя 100 тыс. рублей, однако тот предпочел обратиться с заявлением в ФСБ.

При передаче денег депутата задержали сотрудники правоохранительных органов. Дело о покушении на мошенничество было передано в Алапаевский городской суд, который оштрафовал осужденного на 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Дедюхин, гордума, Алапаевск, суд



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