16 Декабря 2022
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Кронштадт

Беспилотники, использованные для атак на Крым, изготовила американская компания, - РИА Новости

Беспилотники, использованные для украинских атак на Крым и другие регионы России, изготовлены американской компанией SpektreWorks. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов РФ.

Отмечается, что был проведен анализ электронных компонентов перехваченных дронов, которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры, в частности, в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

"Установлено, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона", - говорится в материалах.

Позднее в Польше, в районе аэропорта Жешув, были произведены окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА. Установка боезарядов, полетного задания и запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога.

Теги: беспилотники, крым, сша, Spektreworks



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