Киссинджер: Территория Крыма и Донбасса до 24 февраля могут стать предметом переговоров

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал о своем видении урегулирования конфликта между Россией и Украиной и в целом противостояния между Россией и Западом. В статье для The Spectator Киссинджер указывает, что сам неоднократно выражал поддержку военным усилиям Украины и ее союзников в противостоянии с Россией, "но приближается время, когда придется опираться на произошедшие коренные изменения и создавать некую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров".

По мнению Киссинджера, теперь Украина обладает одной из самых больших и эффективных сухопутных армий в Европе, оснащенной Америкой и ее союзниками. Это позволяет по-другому смотреть на членство Украины в НАТО – теперь оно возможно. "Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, в какой бы форме это не выражалось. Нейтралитет [Украины] больше не имеет смысла, особенно после вступления в альянс Финляндии и Швеции", - считает политик.

Киссинджер пишет, что в мае прошлого года предлагал зафиксировать "линию прекращения огня" вдоль границ, существовавших до 24 февраля этого года. Экс-госсекретарь полагает, что Россия в результате переговоров должна отойти на позиции до 24 февраля. Оставшаяся территория (включая Крым), ранее входившая в состав Украины, "может стать предметом переговоров после прекращения огня".

"Если возвращение к границам, существовавшим до 24 февраля, не может быть достигнуто военным или переговорным путем, можно прибегнуть к принципу самоопределения", - пишет Киссинджер. "Референдумы о самоопределении под международным наблюдением могут быть применены к особенно вызывающим разногласия территориям, которые неоднократно переходили из рук в руки на протяжении веков", - полагает политик.

Он отмечает, что целью переговоров должен быть не только мир в военном конфликте, но и определение структуры Центральной и Восточной Европы, места в ней Украины и России.

"Для некоторых предпочтительным исходом является обессиливание России в результате военных действий. Я не согласен. При всей своей склонности к насилию Россия уже более полутысячелетия вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться. Военные неудачи России не устранили ее глобальный ядерный потенциал, что позволяет ей угрожать эскалацией на Украине. Даже если эта способность уменьшится, распад России или уничтожение ее способности к стратегической политике может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в оспариваемый вакуум", - предсказывает Киссинджер. Он считает, что гражданская война в стране с тысячами единиц ядерного оружия очень опасна.