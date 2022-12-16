16 Декабря 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор Югры рекомендовал носить маски в образовательных учреждениях

Роспотребнадзор Югры рекомендовал образовательным учреждениям автономного округа ввести масочный режим, передает корреспондент Накануне.RU.

Рекомендации были отданы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Также, по данным ведомства, растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всего зарегистрировано 252 712 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 15 084,37 случая на 100 тысяч населения.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,04%, превышение среднеокружного показателя установлено в Когалыме – 0,15%, в Лангепасе – 0,14%, в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах – по 0,08%, в Урае – 0,07%, в Югорске, Белоярском, Сургуте и Ханты-Мансийске – по 0,06%, в Кондинском районе – 0,05%.

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 110 случаев заболевания COVID-19 в 20 муниципальных образованиях ХМАО-Югры. Среди них девять детей, среди рабочих – 22 случая, среди служащих – 26, среди медицинских работников – девять, среди пенсионеров – 26. В категории "прочие" установлено 18 случаев.

Теги: масочный режим, маски, грипп, ОРВИ



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