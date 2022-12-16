Путин встретится с Лукашенко в Минске 19 декабря

Глава белорусского государства Александр Лукашенко на следующей неделе проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 19 декабря российский лидер посетит Минск с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В рамках визита у политиков запланирована беседа в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров. Она будет посвящена вопросам интеграции в рамках Союзного государства.

Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один. Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектах в области импортозамещения и энергетики.

Также главы государств уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире.

В начале декабря Лукашенко встретился с Министром обороны России Сергеем Шойгу. Разговор зашел о слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в республике.