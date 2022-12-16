В Челябинске УФАС пресекло распространение рекламы о кредитной амнистии с изображением губернатора

В Челябинске УФАС добилось прекращения распространение рекламы о кредитной амнистии для граждан с изображением губернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, реклама распространялась на сайте одного из интернет-СМИ. Данный рекламный баннер вел на интернет-страницу хозяйствующего субъекта, предлагающего платные услуги по списанию кредитов и долгов.

По факту рекламы возбуждено дело. В УФАС считают, что такая реклама могла ввести в заблуждение потребителей. Рекламодатель за счет использования данной фотографии и информации о государственных программах пытался привлечь к своим услугам как можно большее количество потребителей.